Caos e polemiche al Bentegodi, la Juve di Allegri vince ancora!

Il Napoli di Luciano Spalletti con la vittoria sull’Empoli continua a custodire la vetta di Serie A, ma i risultati finali degli altri match modificano la classifica del campionato. Il pareggio a sorpresa del Milan con la Cremonese e la sconfitta inaspettata dell’Atalanta contro il Lecce hanno allontanato le due dirette concorrenti dalla formazione azzurra.

Verona-Juventus: come cambia la classifica

A preoccupare il Napoli, però, ci pensa la Juventus di Massimiliano Allegri che con la vittoria di misura di stasera sul Verona sale a quota 28 punti in Serie A. Nonostante le numerose polemiche della squadra di casa per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore per fallo di mano di Danilo, i bianconeri portano a casa i tre punti.

La Vecchia Signora, a 10 punti dagli azzurri, sale in terza posizione, in attesa dell’esito finale di Lazio-Monza questa sera.

La classifica del campionato italiano continua in questo modo ad aggiornarsi e a cambiare aspetto giornata dopo giornata, lasciando per il momento una sola sicurezza: il Napoli che continua la sua striscia di risultati positivi.

FOTO: classifica Serie A

Napoli e Juventus: gli ultimi match pre Mondiale

Spalletti attende in casa l’Udinese per chiudere in bellezza questa prima fase di Serie A, prima di rimandare i giochi al post Mondiale. Il prossimo appuntamento in calendario per il Napoli è previsto per sabato 12 novembre alle 15:00.

Per la Juventus, invece, l’ultima partita sarà proprio contro la Lazio di Maurizio Sarri: match fondamentale in ottica classifica.