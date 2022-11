La Juventus batte l’Inter e cambia la classifica di Serie A – FOTO

Grandi verdetti in questa tredicesima giornata di Serie A. I risultati degli ultimi due big match hanno regalato tante sorprese che sconvolgono e cambiano completamente le gerarchie del nostro campionato.

Due vittorie strameritate per Juventus e Lazio contro le rivali storiche, rispettivamente Inter e Roma, che portano le squadre di Sarri e Allegri in posizioni nobili.

Due ottime prestazioni in gare sulla carta davvero complicate, soprattutto per i due momenti storici in cui arrivavano le squadre.

I biancocelesti arrivavano dalla cocente delusione europea con conseguente retrocessione in Conference che ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Di seguito, la classifica aggiornata dopo 13 giornate.

Classifica Serie A

Juventus-Inter, cambia la classifica: il Napoli allunga

Invece la Juventus non ha mai fatto ottime prestazioni sin dall’inizio della stagione e nemmeno i più ottimisti tra la tifoseria bianconera potevano aspettarsi una partita di questo genere.

Gli undici scelti da Allegri sono riusciti ad imbrigliare la compagine nerazzurra e tornano a vincere un big match dopo più di un anno e mezzo.

Ora La Vecchia Signora sale a quota 25 punti scavalcando proprio la squadra di Simone Inzaghi, che rimane ferma a 24, mentre la Lazio aggancia l’Atalanta a 27 con la Roma che rimane a quota 25. Dunque, cambia tutto per il Napoli che in quest’ultima giornata è riuscito ad allungare sull’Inter che insegue, staccando ulteriormente i nerazzurri di ben 11 punti.