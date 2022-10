Serie A, anticipi e posticipi dalla 17° alla 21° giornata: Napoli-Juventus di venerdì

Manca pochissimo all’inizio del Mondiale in Qatar e la Serie A (così come tutti gli altri campionati) si fermerà per quasi due mesi. Il campionato si stopperà il prossimo 13 novembre, al termine della 15° giornata, per riprendere il 4 gennaio 2023. Al ritorno in campo, il Napoli se la vedrà subito contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Napoli (Photo by VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images)

Calendario Napoli, anticipi e posticipi dalla 17° alla 21° giornata

Intanto, la Lega Serie A ha diramato il calendario dalla 17° alla 21° giornata con tutti gli anticipi e i posticipi: Napoli-Juventus, in programma alla 18°, si disputerà di venerdì. Di seguito il calendario completo.

17° GIORNATA

Sabato 7 gennaio

15.00 Fiorentina-Sassuolo DAZN

18.00 Juventus-Udinese DAZN

20.45 Monza-Inter DAZN/Sky

Domenica 8 gennaio

12.30 Salernitana-Torino DAZN/Sky

15.00 Lazio-Empoli DAZN

15.00 Spezia-Lecce DAZN

18.00 Sampdoria-Napoli DAZN

20.45 Milan-Roma DAZN

Lunedì 9 gennaio

18.30 Hellas Verona-Cremonese DAZN

20.45 Bologna-Atalanta DAZN/Sky

18° GIORNATA

Venerdì 13 gennaio

20.45 Napoli-Juventus DAZN

Sabato 14 gennaio

15.00 Cremonese-Monza DAZN

18.00 Lecce-Milan DAZN

20.45 Inter-Hellas Verona DAZN/Sky

Domenica 15 gennaio

12.30 Sassuolo-Lazio DAZN/Sky

15.00 Torino-Spezia DAZN

15.00 Udinese-Bologna DAZN

18.00 Atalanta-Salernitana DAZN

20.45 Roma-Fiorentina DAZN

Lunedì 16 gennaio

20.45 Empoli-Sampdoria DAZN/Sky

19° GIORNATA

Sabato 21 gennaio

15.00 Hellas Verona-Lecce DAZN

18.00 Salernitana-Napoli DAZN

20.45 Fiorentina-Torino DAZN/Sky

Domenica 22 gennaio

12.30 Sampdoria-Udinese DAZN/Sky

15.00 Monza-Sassuolo DAZN

18.00 Spezia-Roma DAZN

20.45 Juventus-Atalanta DAZN

Lunedì 23 gennaio

18.30 Bologna-Cremonese DAZN

20.45 Inter-Empoli DAZN/Sky

Martedì 23 gennaio

20.45 Lazio-Milan DAZN

20° GIORNATA

Venerdì 27 gennaio

18.30 Bologna-Spezia DAZN

20.45 Lecce-Salernitana DAZN

Sabato 28 gennaio

15.00 Empoli-Torino DAZN

18.00 Cremonese-Inter DAZN

20.45 Atalanta-Sampdoria DAZN/Sky

Domenica 29 gennaio

12.30 Milan-Sassuolo DAZN/Sky

15.00 Juventus-Monza DAZN

18.00 Lazio-Fiorentina DAZN

20.45 Napoli-Roma DAZN

Lunedì 30 gennaio

20.45 Udinese-Hellas Verona DAZN/Sky

21° GIORNATA

Sabato 4 febbraio

15.00 Cremonese-Lecce DAZN

18.00 Roma-Empoli DAZN

20.45 Sassuolo-Atalanta DAZN/Sky

Domenica 5 febbraio

12.30 Spezia-Napoli DAZN/Sky

15.00 Torino-Udinese DAZN

18.00 Fiorentina-Bologna DAZN

20.45 Inter-Milan DAZN

Lunedì 6 febbraio

18.30 Hellas Verona-Lazio DAZN

20.45 Monza-Sampdoria DAZN/Sky

Martedì 7 febbraio

20.45 Salernitana-Juventus DAZN