Cannavaro rivela: “Ho dato le dimissioni ma mi è stato impedito”

Un altro risultato deludente per il Benevento di Fabio Cannavaro, che è subentrato all’esonerato Fabio Caserta soltanto poche settimane fa, uscito sconfitto dalla trasferta di Como per 2-1.

L’arrivo dell’ex Pallone d’Oro nel 2006 era il segnale che la proprietà voleva dare all’ambiente per cercare di dare una sterzata che, almeno per il momento, non è arrivata.

Una crisi che continua e che ha spinto l’attuale allenatore del club sannita a presentare le proprie dimissioni, respinte però dal patron Oreste Vigorito. A rivelarlo è lo stesso allenatore nel corso della conferenza stampa di pochi minuti fa:

“Ho comunicato alla società e alla squadra le mie dimissioni. La società mi ha risposto che non le accetta, ma il mio era un atto dovuto nei suoi confronti. Ora devo analizzare questa partita. Abbiamo commesso errori che ci condizionano parecchio ed è un peccato perché anche oggi andiamo a casa con zero punti”.

(Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

Poi, ha anche aggiunto: “Credo che la squadra possa rialzarsi, per questo le dimissioni sono un atto dovuto nei confronti della società. Non mi interessa gli infortunati, devo lavorare su ciò che ho. Se non sono riuscito a far capire la differenza tra giocare a calcio e vincere le partite, vuol dire che le responsabilità sono mie e ci metto la faccia”.

La situazione, dunque, resta complicata per il Benevento, che vuole continuare a puntare su Cannavaro malgrado la sua volontà di farsi da parte.

Benevento-Cannavaro: presto un nuovo incontro

A fare il punto della situazione, alla luce di quanto ha ammesso Fabio Cannavaro in prima persona, è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul suo portale rivela:

“Al termine della gara persa al Sinigaglia contro il Como, Fabio Cannavaro ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Benevento.

C’è stato un lungo confronto con la squadra e la società. Cannavaro aveva preso la sua decisione, però il presidente Vigorito ha respinto le dimissioni. Nei prossimi giorni, Fabio Cannavaro e la dirigenza del Benevento si incontreranno per un nuovo confronto”.