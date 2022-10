“Merita tutto quello che sta vivendo con il Napoli”: il tecnico da pelle d’oca sull’azzurro

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto sul suo ex attaccante Giacomo Raspadori, ora al Napoli. Durante la conferenza in vista della partita contro l’Hellas Verona, che si giocherà lunedì 24, gli è stato chiesto dell’ex neroverde Raspadori e l’allenatore non ha perso occasione per elogiarlo e per esprimere parole d’affetto per un calciatore che è praticamente cresciuto in casa emiliana.

Raspadori: che parole al miele di Dionisi

Dalle giovanili alla Primavera, passando per l’Under 17: il passato di Jack Raspadori è a tinte neroverdi. Un ragazzo cresciuto nel vivaio che ha conquistato la titolarità dimostrando fame e qualità.

La stessa fame e la stessa qualità che lo hanno portato nel mirino di Giuntoli e del Napoli in estate. Approdato in azzurro, ha già segnato 5 reti, di cui ben 4 in Champions League.

FOTO GETTY – Giacomo Raspadori

Queste le parole di Dionisi che elogiano l’attaccante azzurro:

“Jack è un giocatore che merita tutto quello che sta ottenendo e meriterà ancora di più. Parliamo di un giocatore già maturo per l’età che ha e ha anche tanta qualità. Giacomo è del 2000 e sta facendo bene a Napoli, non è scontato”.