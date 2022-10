Coppa Italia Primavera – Napoli- Salernitana 4-1 (13′ e 92′ De Pasquale, 32′ Perrone, 52′ Alastuey, 70′ D’Avino): Napoli straripante asfalta la Salernitana

Il Napoli sfiderà la Reggina nei sedicesimi di finale.

90′ +4′- Termina il match.

90’+ 2′- GOL NAPOLI! De Pasquale chiude la partita con un diagonale in seguito ad una grande giocata personale in area di rigore.

90′- Vengono concessi quattro minuti di recupero.

89′- De Pasquale serve Acampa in area di rigore, il tiro dell’azzurro però termina largo.

87′- Punizione laterale per il Napoli che prova uno schema ma il tiro di Acampa è troppo debole.

85′- Dal dischetto Pesce si lascia ipnotizzare dal portiere avversario, secondo rigore sbagliato da parte del Napoli.

84′- RIGORE PER IL NAPOLI, Espulso Scognamiglio che tocca il pallone con la mano su tiro ravvicinato di D’Avino.

83′- Cambio per la Salernitana, entra Casile ed esce Del Mastro.

82′- Cross di Giannini da calcio d’angolo ma D’Avino, in ottima posizione, non riesce a trovare il pallone.

77′- Ultimo cambio per il Napoli, esce Russo ed entra Acampa.

74′- Grande tiro dalla distanza di Russo che termina di poco a lato.

70′- GOL NAPOLI! Sugli sviluppi di un corner D’Avino di testa insacca la palle in rete.

GOL NAPOLI D’AVINO 3-1

69′- Grande prova di Alastuey, sicuramente uno tra i migliori in campo. Visione di gioco, qualità nelle giocate e poi il gol, a testimonianza di questa grande prestazione.

68′- Esordio per Noah Mutanda che entra al posto di Alastuey, esce anche Lettera ed entra Spavone.

67′- Percussione dalla destra di Boni che prova un grade tiro, Sorrentino la butta in angolo.

66′- Ennesima grande giocata di Alastuey che prova il tiro dal limite dall’area, facile la presa per Sorrentino.

65′- OCCASIONE NAPOLI! Cross di Giannini per Pesce, solo la traversa nega il gol all’attaccante azzurro.

64′- OCCASIONE NAPOLI! Grande sventagliata di Alastuey che trova De Pasquale sui piedi, l’attaccante azzurro prova il tiro a giro che termina molto vicino al palo.

62′- Doppio cambio per il Napoli, entrano Pesce e Barba ed escono Sahli e Pontillo.

61′- Sugli sviluppi della punizione seguente Russo, pescato in area di rigore, non trova lo specchio.

60′- Grande giocata sulla destra di Alastuey che viene atterrato, punizione per il Napoli.

58′- Cross di Russo da calcio d’angolo, D’Avino, di testa, non trova la porta.

52′- GOL NAPOLI. Cross di Giannini, a rimorchio arriva Alastuey che la mette nell’angolino basso.

Gol Napoli Alastuey 2-1

50′- Alastuey allarga per Giannini, il portiere avversario intercetta il cross.

49′- RIGORE SBAGLIATO, Sahli dagli undici metri colpisce il palo.

48′- Calcio di rigore per il Napoli, espulso Perrone per fallo su Russo.

47′- Subito in attacco il Napoli, Lettera prova il tiro dalla distanza che però termina alto.

46′- Comincia il secondo tempo, subito cambio per la Salernitana entra Del Piano ed esce Segato.

SECONDO TEMPO

45’+2′- Termina la prima frazione di gioco.

45’+1′- De Pasquale a tu per tu con il portiere non riesce a segnare. Sugli sviluppi del corner successivo Nosegbe, come De Pasquale, non riesce a trovare il gol.

45′- Un minuto di recupero.

43′- Brutto intervento di Del Mastro ai danni di Shali, l’arbitro lo ammonisce senza esitare.

42′- Su schema da calcio d’angolo cross di Russo per Pontillo che però non riesce a trovare il pallone.

41′- Grande lancio lungo di Alastuey per Giannini, il giocatore del Napoli si lascia ipnotizzare da Sorrentino.

37′- Ancora Giannini che con un cross trova Lettera il quale prova la conclusione al volo, il pallone termina alto.

34′- Giannini trova Sahli in area di rigore ma il tiro del napoletano viene respinto in calcio d’angolo.

32′- GOL SALERNITANA. Perrone, su calcio d’angolo, svetta di testa e riporta in parità il match.

Gol Salernitana 1-1

31′- Sugli sviluppi di un corner Segato riesce a colpire la palla di testa ma arriva pronta la risposta di Turi.

29′- Ammonito Pontillo, il giocatore perde palla in uscita ed è costretto a far fallo per evitare ulteriori problemi per la sua difesa.

23′- Sahli torna in campo.

22′- Brutto intervento aereo di Perrone ai danni di Sahli, il giocatore del Napoli resta a terra contuso alla testa.

Infortunio Sahli

20′- Primi venti minuti di grande livello per l’ex Barca, visione di gioco da grande centrocampista e tutti i tocchi di prima.

18′- Percussione di Boni che serve in area Sahli il cui tiro, però, termina fuori.

17′- Lancio lungo di Alastuey per Sahli che a sua volta serve Russo: l’attaccante azzurro calcia dai 25 mt, il tiro termina di poco largo.

15- Grande verticalizzazione di Sahli per Giannini che arriva a crossare dal fondo per Alastuey che, però, viene anticipato tempestivamente da Perulli in calcio d’angolo. Dal corner seguente cross di Sahli per De Pasquale che, come in occasione del gol è lasciato solo, questa volta Sorrentino riesce ad ipnotizzare il giocatore del Napoli.

13′- GOL NAPOLI. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva sul secondo palo: De Pasquale, lasciato solo, di piatto la mette dentro.

Gol Napoli Primavera 1-0

12′- Palla in verticale di Alastuey per Giannini, calcio d’angolo per il Napoli.

10′- Ammonito Nicoletti per fallo su Alastuey.

9′- Azione in solitaria di Russo che serve Sahli in area di rigore il quale, però, non riesce a liberare il tiro.

8′- Punizione di Lettera, la palla arriva a Pontillo che aggancia in area ma non riesce a concretizzare.

7′ – Ammonito Perulli per un fallo su Giannini.

1′- Comincia il match.

PRIMO TEMPO

ORE 14.30 Squadre in campo per il riscaldamento

Napoli- Salernitana Primavera, le formazioni ufficiali

NAPOLI: Turi; Pontillo, Nosegbe, D’Avino; Boni, Lettera, Alastuey, Giannini; Russo, De Pasquale, Sahli.

A disposizione: Boffelli, Barba, Obaretin, Gioielli, Acampa, Pesce, Spavone, Hisay, Rossi, Noah, Marranzino, Lamine. All. Frustalupi

SALERNITANA: Sorrentino; Del Mastro, Malafronte, Celia, Perrone, Lampo; Perulli, Okebe, Segato; Mastrocinque, Nicoletti.

A disposizione: Di Stanio, Apetino, Siena, Scognamiglio, Marangoni, Trombetta, Fusco, Del Piano, Casile, Saponara, Serafini. All. Fusco

Napoli- Salernitana, Coppa Italia Primavera

Alle ore 15.00 in quel di Cercola si disputeranno i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Primavera tra Napoli e Salernitana. La vincente tra le due squadre affronterà, nei sedicesimi di finale, la Reggina che in giornata ha battuto 1-4 il Benevento. Gli azzurrini, dopo un inizio di stagione difficile sembrano aver ritrovato la giusta quadratura e, difatti, nelle ultime due partite di campionato hanno conquistato 4 punti contro Bologna e Torino. D’altro canto la Salernitana, che milita nel campionato Primavera 2 gruppo B, non sta attraversando un buon periodo: in campionato è a soli 5 punti con una sola vittoria all’attivo.