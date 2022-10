Pioggia di sanzioni e denunce dopo Napoli-Bologna: i fatti contestati

La Questura di Napoli ha diramato un comunicato circa la gara tra Napoli e Bologna andata in scena ieri pomeriggio. Sono arrivate infatti una pioggia di denunce e sanzioni per alcuni tifosi per alcuni fatti contestati avvenuti durante la gara. Per alcuni di questi, sono state anche avviate le procedure per l’emissione del Daspo.

Ecco il comunicato stampa:

“Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello Stadio Maradona in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Bologna, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 8 persone, tra i 19 e i 39 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo“.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 16: SSC Napoli players Getty Images)

“Ancora, i poliziotti hanno denunciato 3 persone, tra i 21 e i 44 anni, di cui una per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo, un’altra perché trovata in possesso di un coltello, mentre la terza per lesioni personali e violenza nei confronti di uno steward. Nei confronti dei tre è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo e, contestualmente, sono stati sanzionati per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo”.

“Infine, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 11 parcheggiatori abusivi e personale della Polizia Locale ha rimosso 72 autovetture in divieto di sosta, contravvenzionato 69 motoveicoli in divieto di sosta ed effettuato due sequestri di merce”.

Fernando Graziano