Assenza Arnautovic, Thiago Motta carica Zirkzee: “Darà il massimo”

Questa domenica il Napoli affronta il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel pre-parita interviene l’allenatore rossoblù Thiago Motta ai microfoni di Dazn e rilascia alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

Thiago Motta a Dazn

Svolta?

“Dobbiamo dare continuità e saper soffrire in certo momenti della squadra sempre pensando ad aiutarsi in campo sia in fase offensiva e difensiva. Vogliamo mettere questo in campo”.

Assenza Arnautovic e presenza Zirkzee?

“Di giocare la sua partita, di dare il massimo e pensare al gruppo e alla squadra. Si sta allenando bene e sono felice che avrà la sua possibilità oggi”.

Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali:

Queste le formazioni ufficiali. Assenze pesanti per entrambe le squadre titolari: Osimhen partirà dalla panchina, mentre Arnautovic non sarà presente nemmeno in panchina a causa dell’infortunio alla schiena. A proposito di questo partirà titolare Zirkzee.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Elmas, Gaetano, Lozano, Olivera, Osimhen, Ostigard, Simeone, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

All. Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Orsolini, Raffaelli, Raimondo, Sansone, Soriano, Sosa, Soumaoro.

All. Thiago Motta.