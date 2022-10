Home » Copertina Calcio Napoli » Infortunio Rrahmani, arriva l’esito degli esami: brutte notizie per Spalletti

Il Napoli si prepara alla sfida di domani contro l’Ajax: gli azzurri hanno bisogno di un solo punto per qualificarsi alla fase successiva e strappare il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Spalletti, per il match contro gli olandesi, potrà contare nuovamente su Victor Osimhen, tornato dopo più di un mese dall’infortunio al bicipite femorale destro che lo ha fermato lo scorso 8 settembre.

Non ci sarà invece Amir Rrahmani: il difensore kosovaro si è infortunato nell’ultima gara di campionato contro la Cremonese. Si sperava in un infortunio di entità minore, ma il comunicato del Napoli gela i tifosi: c’è lesione. Ecco il comunicato del club.

Amir Rrahmani (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Gli esami strumentali effettuati ad Amir Rrahmani, in seguito all’infortunio subito nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Un infortunio abbastanza grave che lo terrà fuori dai giochi per almeno un mese: con ogni probabilità, il difensore kosovaro tornerà solo nel 2023, dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.