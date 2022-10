Periodo d’oro per il Napoli che, dopo le roboanti prestazioni contro Milan, Torino e Ajax, si appresta ad affrontare la Cremonese di Alvini, che viene dal buon punto preso contro il Lecce in trasferta.

La squadra lombarda va a caccia della prima vittoria stagionale in A. Infatti i grigiorossi, nonostante alcune ottime prestazioni, non hanno ancora portato a casa i tre punti ma solamente tre pareggi contro Sassuolo, Lecce e quello prestigioso contro l’Atalanta.

Dall’altra parte Spalletti teme molto questa partita, tanto da confermare in blocco quasi tutti i i giocatori scesi in campo contro l’Ajax, fatta eccezione per Oliveira e ZIelinski, sostituiti da Mario Rui e Ndombelè. Da registrare anche il ritorno in campo di Politano, conferma dal primo minuto invece per Kvara nonostante la botta presa in Olanda.

Gianluca Gaetano (FOTO – Getty Images)

Pochi minuti prima del match, ha parlato ai microfoni di Dazn dell’ex Gianluca Gaetano.

Queste le sue parole: “Periodo d’oro del Napoli, come abbiamo preparato questa partita? Siamo una squadra forte e lo stiamo dimostrando. Ogni partita pensiamo a fare bene e a regalare prestazioni importanti.”

“Ritornare qui a Cremona che effetto fa? È un’emozione indescrivibile, l’anno scorso abbiamo fatto tanto e soprattutto vinto il campionato. Ho solo dei bellissimi ricordi.“

“Poco spazio in questo inizio di stagione? Sto lavorando tanto per cercare di migliorarmi ogni giorno, col mister ho un bellissimo rapporto e gioco con compagni davvero forti. Io sono a disposizione, prima o poi arriverà anche il mio turno.”