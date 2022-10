Cremonese davvero molto coraggiosa e aggressiva quella vista contro il Napoli oggi. La squadra di Alvini è stata, forse, quella che è riuscita a mettere più in difficoltà gli azzurri, nonostante il risultato dica tutt’altro.

Le 4 reti subite risultano eccessive per quanto i lombardi hanno prodotto, soprattutto nel secondo tempo, dove il Napoli, prima del 2-1, ha dovuto soffrire contenendo vari attacchi da parte della squadra grigiorossa.

Cremonese Napoli Alvini

Intanto, nelle consuete interviste post-partita, ha parlato ai microfoni di Dazn proprio Alvini, il quale si è ritenuto ampiamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Queste le sue parole:

“Momento no della Cremonese? Per me, considerando l’avversario, abbiamo fatto una partita dignitosa e di grande coraggio. L’abbiamo tenuta in bilico fino al 92′, uno poi legge il risultato ma la partita ha detto tutt’altro.

“Davanti avevamo una squadra prima in classifica con tanta qualità, noi ci abbiamo messo tanto, l’abbiamo saputa riprendere, potevamo anche andare in vantaggio. Loro sono stati facilitati da un mezzo rigore e poi abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol, ma abbiamo fatto una partita importante.”

“Gol di Simeone evitabile? La palla è stata letta male, anche se Mario Rui ha messo un cross veloce e forte difficile da intercettare. La partita va analizzata dal punto di vista del gioco e dell’idea. Noi usciamo troppo penalizzati da questa partita.”

“Dato che i risultati non arrivano, cambierà qualcosa? No ìn cambia mai nulla nel mio lavoro, da 22 anni a questa parte. Sono fiducioso di quello che stiamo facendo e sono certo che la Cremonese alzerà la testa.”