Spalletti in conferenza: “Osimhen ne ha bisogno per tornare! Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato tra Cremonese e Napoli, gara in programma alle ore 18:00. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala e si è concentrato soprattutto sull’impegno di campionato.

“Osimhen? Le valutazioni vanno fatte dopo alcuni esami clinici. Non bisogna correre rischi, già l’altra volta siamo stati costretti a rinunciare ad un calciatore che sarebbe potuto essere determinante. Noi Osimhen lo vogliamo a disposizione e soprattutto a buon livello. Oggi per portarlo con noi c’era bisogno di un allenamento ridotto. Deve allenarsi ancora bene e sarà a disposizione per la prossima partita”.

“Dobbiamo far durare il maggior tempo possibile questa felicità!”

“Nello spogliatoio, qui a Castel Volturno, non c’è euforia ma solo la consapevolezza di fare delle cose importanti. I nostri tifosi si aspettano questo e noi per accontentarli ce la mettiamo tutta. Io in città non vedo questa grande euforia da parte dei tifosi, ovviamente c’è la consapevolezza di star facendo grandi cose. Bisogna mantenere lucidità e continuare a fare risultati importanti”

“Domani troveremo un ambiente bellissimo, Cremona è una città che vive il calcio in maniera corretta. La gente lì sta vivendo la situazione di classifica in maniera tranquilla. Alvini è un mio grandissimo amico, quando lui allenava nei dilettanti la tribuna era piena di tecnici che volevano vedere il suo allenamento. Lo abbraccerò forte perché se lo merita e sono io quello fortunato ad allenare nella sua stessa categoria”.

“Domani bisogna essere quelli che ho visto oggi e ieri all’allenamento, se noi saremo questi le cose andranno bene”.

“Sorpreso? Non ci sorprendiamo da un modo di lavorare corretto. Sono le cose che facciamo ogni giorno, esistono situazioni che abbiamo ben chiare e che riproponiamo ogni volta che si entra in campo. Si continua a lavorare in maniera seria perché gli imprevisti ci sono e bisogna essere attenti a prevenirli. Saremo pronti alle difficoltà che si troveranno, nel pacchetto per essere grandi calciatori ci sono anche queste varianti qui”.

“Non so parlare di turnover. Zielinski sta bene ed è a disposizione mentre Kvara si è allenato molto bene, così come tutti gli altri. Nella partitella abbiamo giocato in 12 contro 12 dato che c’erano calciatori in più. Solo Osimhen ha fatto un lavoro aggiuntivo”

“Nel calcio moderno non esiste la partita da turnover e quella da non turn over”

“Kvaratskhelia a riposo? Mi sembra di essere stato criticato per averlo fatto riposare. Poi queste partite sono difficili e c’è bisogno di chi ha più qualità. Cercheremo di valutare bene”.

“La mia idea è quella di giocare a calcio sempre allo stesso modo, se ce la facciamo. Il nostro meglio lo diamo quando giochiamo palla a terra. Quando la perdiamo va subito pressato l’avversario, così è più difficile per loro. Gli va tolto il tempo delle giocate e degli spazi, si deve stare corti e stretti. Poi ci vogliono calciatori che diano l’anima per trasformare in fatti tutte quelle cose che un allenatore tenta di dirgli.

“Oggi non do troppe indicazioni su quella che sarà la formazione, preferisco farlo prima con i calciatori. Abbiamo ancora tempo e la comunicherò a loro nella mattina di domani”