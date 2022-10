Messi torna al Barcellona? Clamorosa indiscrezione di mercato dall’Argentina!

La giornalista argentina Veronica Brunati, molto vicina alla famiglia Messi, ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato riguardo il fuoriclasse sudamericano.

Brunati ha pubblicato un tweet in cui ha dichiarato che Lionel Messi sarà nuovamente un calciatore del Barcellona dopo i prossimi Mondiali in Qatar.

Messi, che ha lasciato il Barcellona per gli ormai noti problemi economici del club catalano, non avrebbe mai smesso di sognare un ritorno in blaugrana.

Messi PSG (Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per i tifosi del PSG. Solo qualche giorno fa era arrivata la notizia che il club parigino si era messo al lavoro per trattare il rinnovo del giocatore.

Secondo Cadena Ser, il club presieduto da Nasser Al-Khelaifi vorrebbe offrire al giocatore un contratto di un anno più opzione per un altra stagione, cioè fino al 2024 con possibilità di proroga fino al 2025.

Il numero 30 del PSG ha messo a segno già 7 gol con 8 assist in 12 presenze tra campionato, Champions e Supercoppa. Lo scorso anno Messi aveva segnato 6 gol in tutto il campionato (ora è già a quota 5), 11 totali considerando anche la Champions con 15 assist complessivi.