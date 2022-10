Meret-Napoli, intesa sul contratto: quando scadrà il nuovo accordo!

Uno dei punti fermi del nuovo Napoli targato Luciano Spalletti è Alex Meret. Dopo un’estate tribolata, in cui ogni giorno sembrava quello giusto per lasciare Napoli, il portiere si sta prendendo la sua rivincita. Maglia da titolare, ottime prestazioni e un futuro tutto nuovo davanti a sé. Eppure non tutte le rinascite sono casuali, ad aver inciso su quella di Alex è – appunto – la nascita del suo primo genito, Daniel.

Foto: Getty – Meret Napoli

A sottolinearlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Lui un tifoso speciale ce l’ha in casa: si chiama Daniel, è il primo figlio nato ad agosto. Dicono gli abbia trasmesso una serenità interiore che si riverbera poi in partita in ogni parata, in ogni uscita. Ma forse se oggi Meret è un portiere affidabile è perché nessuno ne discute più la centralità“.

Calciomercato Napoli, i dettagli del rinnovo di Meret

Ecco, questo è forse il punto focale della storia di Meret: la titolarità indiscussa. Qualcosa che ha rasserenato l’estremo difensore, ora pronto a firmare il prolungamento del contratto con il Napoli. Secondo l’edizione odierna di Repubblica il nuovo accordo prevederà un allungamento della scadenza fino al 30 giugno 2027.