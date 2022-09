“Doveva sostituire lui Koulibaly”: la rivelazione dell’agente spiazza tutti

A “Radio Goal”, programma radiofonico su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Stefano Antonelli, agente tra gli altri di Destiny Udogie e Marcos Senesi, su alcune dinamiche di calciomercato della scorsa stagione calcistica.

Il conduttore Valter De Maggio ha posto l’accento sui due assistiti di Antonelli: due passati obiettivi di mercato, volendo andare a fondo sul mancato approdo nel club azzurro. Ecco quanto evidenziato durante l’intervista:

Calciomercato Napoli Senesi (Getty Images)

“Abbiamo parlato di Senesi e siamo stati molto vicini“. Poi rivela due trattative mai andata in porto tra il Napoli e il Manchester United: una in uscita per Koulibaly, ormai promesso partente già da tempo, e l’altra in entrata per Tuanzebe:

“Eravamo vicini quando Koulibaly era promesso in uscita l’anno scorso al Manchester United, poi invece è rimasto e quindi non se n’è fatto nulla. Sicuramente se Koulibaly fosse andato via si sarebbe preso un altro calciatore esperto e pronto oltre Senesi, perché è del ’97 e non sarebbe stato titolare insieme a Rrahmani. L’altro giocatore in entrata poteva essere Tuanzebe“.