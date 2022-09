Infortunio Osimhen, si avvicina il possibile rientro: c’è la data

Come già accaduto nelle precedenti stagioni, il Napoli ha dovuto far fronte all’assenza del suo bomber: Victor Osimhen. Quest’anno è un problema di natura muscolare a tenere ai box il centravanti nigeriano.

Osimhen è andato ko nel match dominato dal Napoli contro il Liverpool in Champions League. Raspadori e Simeone non hanno fatto assolutamente sentire la sua mancanza e questo certifica il valore della rosa azzurra e l’ottimo lavoro di Cristiano Giuntoli in estate.

Victor Osimhen Infortunio (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Dopo poco più di tre settimane dall’infortunio, si avvicina il rientro di Osimhen in gruppo. Il Napoli ha preferito adottare un ciclo di terapie conservativo per il proprio attaccante in modo di rientrare già al top della forma e soprattutto per evitare possibili ricadute.

L’edizione odierna della Repubblica svela la data del possibile rientro per il numero 9 azzurro che scalpita per tornare a giocare. Osimhen potrebbe aggregarsi al gruppo squadra già da metà della prossima settimana

Di seguito quanto evidenziato:

“Rimane invece ancora in disparte Victor Osimhen, ko dalla battaglia di Champions con il Livepool del 7 settembre per un problema muscolare. Ma il bomber-nigeriano ha cominciato a sua volta ad allenarsi sul campo e spera di rimettersi al passo dei compagni a metà della prossima settimana”.