Home » News Calcio Napoli » Lozano, ottime notizie per il Napoli: è successo con il Messico

Nel corso della prima sosta stagionale, il Napoli ha dovuto far fronte a diverse assenze, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Oltre a Victor Osimhen, che si è infortunato contro il Liverpool e starà fuori a lungo, anche Matteo Politano è fermo ai box.

L’esterno è stato uno degli uomini più in forma nell’ultimo periodo, ma contro il Milan è uscito anzitempo dopo un contrasto ruvido con Tomori. Per il numero 21 del Napoli si tratta di un problema ai legamenti della caviglia.

Lozano Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Spalletti, dunque, contro il Torino, a meno di un recupero lampo, dovrà far a meno di Politano. Sarà emergenza sulla fascia destra, perchè Lozano tornerà dal Messico solo per la rifinitura alla vigilia del match contro il Torino.

Certamente non è la situazione ideale per Spalletti, con Lozano che dovrà far fronte anche all’impegnativo fuso orario. Dal Messico, però, giungono importanti novità che fanno sorridere il tecnico di Certaldo.

Lozano, infatti, non è sceso in campo nell’ultimo match dei messicani contro la Colombia. Il tecnico del “Tricolor“, Gerardo Martino, ha preferito far riposare la sua stella che quindi tornerà a Napoli senza fatica da smaltire nelle gambe.

Con solo il jet lag da affrontare, Lozano si candida per una maglia da titolare contro il Torino.