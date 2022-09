Kvaratskhelia, che impatto! Com’è cresciuta la valutazione del georgiano dopo pochi mesi?

Che Khvicha Kvaratkhelia sia l’acquisto più importante in questo avvio di stagione è ovvio. L’esterno georgiano ha avuto un impatto stupefacente sul campionato italiano e sull’intero ambiente Napoli. La sua capacità di saltare l’uomo e creare superiorità numerica è sotto gli occhi di tutti ed è stato certamente l’uomo in più di questo Napoli nelle prime 9 partite della stagione.

Valore Khvicha Kvaratskhelia Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Kvaratskhelia è stata una grandissima intuizione di Cristiano Giuntoli, che lo seguiva da tempo ed è riuscito a strapparlo per poco più di 10 milioni di euro. Il valore del talento georgiano, però, in pochi mesi si è praticamente triplicato.

Di seguito quanto evidenziato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“L’attaccante georgiano ha dominato ininterrottamente la scena per due mesi, mettendosi subito in vetrina dal suo arrivo a Napoli con 4 gol messi a segno in campionato e due prestazioni di altissimo livello in Champions League, contro Liverpool e Rangers Glasgow. Kvaratskhelia ha avuto un impatto fantastico dal suo sbarco in Italia, tant’è che la sua quotazione sul mercato — fonte Transfermarkt — è già lievitata in modo esponenziale: da 10 milioni (la cifra spesa per acquistarlo a luglio dalla Dinamo Batumi) a 35”