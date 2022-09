Team Volley Napoli, parte la campagna abbonamenti: i prezzi

Si è disputato nel weekend il “I Memorial Rolando di Meo” organizzato dalla Normanna Aversa, che ha visto la partecipazione delle quattro squadre Campane che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie A3 Credem di Volley.

La QuantWare Team Volley Napoli ha ben figurato, nonostante il ritardo dovuto all’inizio forzatamente tardivo della propria stagione, e qualche problemino fisico per alcuni suoi giocatori; tuttavia i progressi sono costanti e i ragazzi stanno lavorando duro in palestra, come ha dichiarato anche Mister Calabrese al termine della manifestazione.

QuantWare Team Volley Napoli

Nel frattempo la società partenopea ha varato la campagna abbonamenti per la prossima stagione di Serie A3 Credem. L’obiettivo, come ha sottolineato anche il DG Matano, è quello di avvicinare il pubblico alla squadra: ”Il nostro desiderio è di portare quante più persone ad avvicinarsi a questo sport e alla nostra squadra, abbiamo pensato a stabilire un legame con i nostri supporter più che agli abbonamenti in senso stretto”.

Questi i prezzi suddivisi per fasce di età:

SUPPORTER ALL BLUE: 60€ (in omaggio la felpa ufficiale della stagione 2022/2023)

SUPPORTER ALL BLUE JUNIOR: 30€ per i supporter di età compresa tra i 15 e i 18 anni

SUPPORTER ALL BLUE YOUNG: 15€ per I supporter di età al di sotto dei 14 anni di età

Questo il link per acquistare on line il pacchetto prescelto: https://www.etes.it/sale/list/11193/A.S.D.+Team+Volley+Napoli. Ulteriori info sulla pagina Facebook della QuantWare Team Volley World Napoli.

L’appuntamento è ora per giovedì 29 Settembre all’Hotel Royal di Napoli alle 19 dove la squadra incontrerà sponsor, istituzioni e stampa in vista della prima giornata del Campionato serie A3 Credem che la vedrà opposta nella prima partita casalinga alla Folgore Massa.