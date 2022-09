Il Napoli torna a Castel Volturno: novità su Politano e Osimhen

Manca sempre meno alla fine della sosta: nel prossimo fine settimana ritorna la Serie A.

La rosa di Luciano Spalletti è attesa da un match insidioso tra le mura amiche contro il Torino di Ivan Juric, una squadra ostica e molto fisica che, già in passato, ha messo in difficoltà gli azzurri.

In attesa che ritornino tutti i nazionali, l’ultimo probabilmente sarà Lozano che rientrerà a Napoli tra giovedì e venerdì, i partenopei si allenano a Castel Volturno per preparare il match di sabato.

Tra gli acciaccati in casa Napoli, dopo il rientro in gruppo di Demme, ci sono Politano ed Osimhen, ma per entrambe ci sono importanti novità: i due hanno svolto lavoro personalizzato in campo e non più solo terapie.

Matteo Politano (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Di seguito il report completo dell’allenamento:

“Il Napoli ha ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center.

Dopo la settimana di sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A.

La squadra ha svolto la prima fase di attivazione in palestra e successivamente lavoro di potenza aerobica in campo. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen e Politano hanno fatto terapie e allenamento personalizzato in campo”.