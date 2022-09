Prima da titolare contro il Torino? L’idea di Spalletti per l’azzurro

Molti dei giocatori del Napoli sono in questo momento impegnati con le rispettive Nazionali, chi per le ultime partite della fase a gironi di Nations League, chi per qualche amichevole in vista del Mondiale in Qatar che si avvicina. Hirving Lozano, andato a segno contro il Perù con un sinistro a volo all’85’, rientrerà tardi a Napoli ed è difficile che possa presentarsi agli allenamenti prima di venerdì.

FOTO: Getty Images, Lozano

Lozano out? La soluzione di Spalletti

Il messicano, quindi, potrebbe non partire titolare nella sfida contro il Torino e con Politano fuori dai giochi per l’infortunio rimediato alla caviglia, Zerbin potrebbe avere spazio per la prima volta dal primo minuto. Il calciatore numero 23 del Napoli è stato più volte impiegato da Luciano Spalletti a partita in corso, com’è avvenuto ad esempio a Milano o contro il Liverpool, ma non ha mai avuto la chance di giocare tutta la partita.

La sfida di sabato pomeriggio potrebbe rappresentare la sua prima possibilità dal primo minuto.