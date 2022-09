Calciomercato Napoli: Giuntoli mette nel mirino un calciatore del Lecce

Il Napoli si è mosso decisamente bene sul mercato in questa sessione estiva ormai conclusa da quasi un mese. Il ds Cristiano Giuntoli ha messo in atto una vera e propria rivoluzione della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, dicendo addio a diversi calciatori che hanno fatto la storia del club e portando in maglia azzurri dei colpi che ad oggi si sono rivelati convincenti.

Questo Napoli rivoluzionato, infatti, ha sorpreso tutti, mettendo in scena ottime prestazioni e posizionandosi in vetta alla classifica di Serie A, al pari con l’Atalanta, e di Champions League. Prestazioni convincenti, come il 4-1 contro il Liverpool, hanno rianimato le speranze dei tifosi e dato fiducia alla squadra.

Mercato Napoli: l’idea per il centrocampo

Il Napoli però non smette di guardarsi intorno e mette nel mirino nuovi colpi da sferrare. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, parla di un interesse del club partenopeo nei confronti di Joan González, centrocampista del Lecce. Il calciatore con buone qualità di copertura e pericoloso nell’area avversaria ha attirato l’attenzione di diversi club, anche oltre i confini italiani.