Biglietti Napoli-Torino: un settore già quasi sold-out. Tutti i dettagli

Napoli-Torino sarà la sfida di apertura dell’ottava giornata di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, gli azzurri torneranno in campo sabato prossimo alle 15 per la gara contro i granata di Ivan Juric. Una vittoria sarebbe fondamentale per tenere la testa della classfica e per infondere ulteriore ottimismo ad un gruppo nuovo e giovane che ha bisogni di costruire forti radici per puntare, poi, a qualcosa di importantissimo.

Biglietti Napoli-Torino: Curva B quasi sold-out

Contro il Torino potrebbe registrarsi l’ennesimo sold out al ‘Maradona‘. La vendita dei tagliandi, iniziata venerdì, sta già andando a gonfie vele, tanto da far registrare un quasi sold-out in Curva B Superiore (complice anche gli abbonamenti già venduti).

Stando a quanrto si legge su TicketOne, infatti, la disponibilità per la Curva B riguarda pochissimi posti, così come pochi ne sono rimasti anche per i Distinti Superiori. Ancora “media” la disponibiltà per la Curva A Superiore, Tribuna Nisida e in Tribuna Posillipo.