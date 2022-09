Irlanda del Nord-Kosovo, c’è la decisione su Rrahmani: le formazioni ufficiali

È il momento delle Nazionali: in queste due settimane di sosta dei campionati, le varie compagini si stanno sfidando nelle gare di Nations League e amichevoli. Per molti commissari tecnici, queste gare sono viste più come dei test per provare le squadre a due mesi dall’inizio del Mondiale in Qatar.

Per il Napoli, sono ben 14 i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Zerbin (Italia), Rrahmani (Kosovo), Kim (Corea del Sud), Olivera (Uruguay), Mario Rui (Portogallo), Ostigard (Norvegia), Lobotka (Slovacchia), Zielinski (Polonia), Elmas (Macedonia del Nord), Lozano (Messico) e Kvaratskhelia (Georgia).

Come in ogni sosta che si rispetti, le varie società devono fare i conti con qualche infortunio di troppo. Nel Napoli, l’attaccante Matteo Politano è subito rientrato dal ritiro con l’Italia per un infortunio al legamento della caviglia subito nell’ultimo match di campionato contro il Milan: tre settimane di stop per lui.

Amir Rrahmani (Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images)

Un altro giocatore che sta tenendo in apprensione mister Spalletti è Amir Rrahmani: il difensore kosovaro non è al meglio dopo l’infortunio subito nel finale della sfida di San Siro, ma non ha lasciato il suo Kosovo. Le condizioni difensore ex Verona, però, come rivelato dai media kosovari, non destano preoccupazioni.

Il C.T Alain Giresse ha deciso comunque di non rischiare dal primo minuto il suo capitano per la gara di Nations League contro l’Irlanda del Nord in programma alle ore 18. Rrahmani, però, è regolarmente in panchina: buona notizia per i tifosi kosovari e napoletani.

IRLANDA DEL NORD (4-2-3-1): Peacock-Farrell; Bradley, Lewis, Flanagan, Evans; Saville, Davis; Evans, McNair, Charles; Magennis.

KOSOVO (4-3-3): Muric; Hadergjonaj, Fazliji, Aliti, Rhudani; Celina, Dresevic, Muslija; Rashani, Rashica, Muriqi.