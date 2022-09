Home » News Calcio Napoli » Italia, numero di maglia a sorpresa per Raspadori: lo indosserà stasera contro l’Inghilterra

Dopo la pausa estiva e la ripresa del campionato, questa sera torna a giocare la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini.

Alle ore 20.45 allo stadio San Siro gli azzurri affronteranno l’Inghilterra in Nations League, match valido per la quinta giornata del girone C.

Al momento l’Italia è terza con solo tre punti di vantaggio proprio sugli inglesi, in caso di sconfitta la situazione diventerebbe complicata e, di conseguenza, il rischio retrocessione aumenterebbe notevolmente.

Mancini dovrà fare a meno di diversi giocatori importanti: da Immobile a Verratti passando per Tonali e Pellegrini; questa sera, dunque, scenderà in campo una formazione inedita.

I giocatori convocati del Napoli per questa sfida sono quattro: Meret, Di Lorenzo, Zerbin e Raspadori e, in particolare, proprio per il nuovo acquisto del Napoli è appena giunta una splendida notizia: indosserà la maglia numero 10.

Giacomo Raspadori (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Di seguito i numeri di maglia che indosseranno questa sera gli azzurri:

Portieri: 1 Gianluigi Donnarumma, 12 Alex Meret, 21 Guglielmo Vicario.

Difensori: 2 Giovanni Di Lorenzo, 3 Federico Dimarco, 4 Rafael Toloi, 5 Luiz Felipe, 13 Emerson, 15 Francesco Acerbi, 19 Leonardo Bonucci, 23 Alessandro Bastoni.

Centrocampisti: 6 Tommaso Pobega, 7 Davide Frattesi, 8 Jorginho, 16 Bryan Cristante, 17 Vincenzo Grifo, 18 Nicolò Barella, 22 Salvatore Esposito.

Attaccanti: 9 Gianluca Scamacca, 10 Giacomo Raspadori, 11 Wilfried Gnonto, 14 Alessio Zerbin, 20 Manolo Gabbiadini.