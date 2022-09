Quando rientra Politano? L’annuncio in diretta del medico della Nazionale

L’infortunio di Matteo Politano è l’unica cattiva notizia che il Napoli si porta dalla sfida di domenica contro il Milan. L’attaccante ex Inter e Sassuolo è stato uno dei migliori in campo, nonostante la sostituzione anticipata a causa del problema alla caviglia, patito dopo un contrasto nel corso del secondo tempo.

Il calciatore, in un primo momento aggregato anche al ritiro della Nazionale prima del ritorno a Napoli, ha subito una “distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro“, stando al comunicato del club azzurro.

A fare il punto della situazione, è il medico della Nazionale Enrico Castellacci ai microfoni di Marte Sport Live.

Prof. Castellacci

Di seguito, quanto evidenziato:

“Politano ovrebbe stare fermo per circa due settimane”, ha dichiarato il professore, nel corso del suo intervento. “Si era visto in tv che aveva subito una distorsione fastidiosa. La diagnosi però parla di distrazione, quindi non dovrebbe essere niente di grave, anche se da lontano non è facile fare previsioni. Magari tra 20 giorni sarà già in campo”.