Home » News Calcio Napoli » Nuova partnership per il Napoli: dovrà aiutare i calciatori!

Nella giornata odierna il Napoli ha annunciato una nuova partnership con Zone7, piattaforma di performance umana AI-driven. Già al fianco di Liverpool, Hull City e Glasgow Rangers , Zone7 inizia una nuova collaborazione con un club militante nel Gruppo A di Champions League.

Si aggiunge infatti anche il Napoli, che da oggi avrà l’obiettivo di “mantenere gli atleti in condizioni di picco con il più basso rischio possibile di infortuni“, come dichiarato dalla società partenopea tramite un comunicato ufficiale. Di seguito quanto evidenziato:

“La società incaricherà Zone7 di analizzare la raccolta completa dei dati dei giocatori, identificare i modelli di rischio non rilevati e fornire suggerimenti pratici di intervento per ottimizzare le prestazioni degli atleti, gestire il carico di lavoro e ridurre i tassi di infortuni”.

FOTO: Getty – Napoli Champions League

Così ha parlato Tal Brown, co-fondatore e CEO di Zone7: “Siamo entusiasti di collaborare con il Napoli e di portare la nostra piattaforma allo stadio Diego Armando Maradona. Il personale del club sta già adottando tecnologie avanzate per monitorare il carico di lavoro dei giocatori, la forza, la biomeccanica e molti altri fattori, creando un ambiente ricco di dati che si adatta perfettamente alla nostra piattaforma”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Zone7 tra i partner del Napoli e siamo orgogliosi di essere i promotori per l’adozione della scienza dei dati in Italia” – ha poi dichiarato Raffaele Landolfi, Direttore Scientifico dell’Area Sanitaria del Club – “Zone7 ha un sistema di tracking di grande successo e condivide con noi l’impegno a mantenere gli atleti in condizioni di picco con il più basso rischio possibile di infortuni“.