Da Napoli alla Serie A: chi è Luca D’Andrea, la stellina del Sassuolo che non ha mai vestito l’azzurro

Domani sera il Napoli sarà atteso a San Siro per il big match di giornata contro il Milan. Alle 20.45 la squadra di Luciano Spalletti cercherà di strappare i tre punti sul campo dei campioni d’Italia, attualmente appaiati in classifica con gli azzurri.

In questo momento i partenopei staranno certamente sistemando gli ultimi dettagli, in vista di una gara già molto importante nonostante arrivi a campionato appena cominciato. Siamo solo alla settima giornata di Serie A, ma questa partita può già offrire spunti importanti.

Il campionato non si ferma mai e, questa sera, si sono sfidate Torino e Sassuolo (con la vittoria in extremis degli emiliani per 1-0). Tra le fila dei neroverdi ha esordito nella massima serie Luca D’Andrea, trequartista ed esterno d’attacco classe 2004, che prima di oggi aveva giocato soltanto in Primavera (un gol e tre assist nelle prime quattro partite).

Luca D’Andrea Sassuolo

Il 18enne ha disputato una buona partita, condita da due tiri verso la porta, sinonimo di personalità e convinzione nei propri mezzi. D’Andrea – schierato alto a destra nel 4-3-3 di Dionisi e sostituito al 65′ – è di origine napoletana (precisamente di Ponticelli).

Fino a 15 anni ha militato nella scuola Calcio Azzurri di Torre Annunziata e, a quel punto, fu proprio il Sassuolo a prelevarlo, cercando di valorizzare un talento che, già alla sua prima apparizione in Serie A, ha decisamente mostrato spunti interessanti.