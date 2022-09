CorSera – Dramma per Lorenzo Insigne e la sua famiglia: la moglie Genny ha perso la bambina che aspettava

Da qualche tempo erano iniziate a circolare alcune voci su Lorenzo Insigne, che non si era più visto sui campi di allenamento del Toronto FC. C’è chi è riuscito a dire che non si trovasse bene con il suo nuovo club, ma il motivo era ben diverso e, soprattutto, ben più grave.

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per i prossimi match della Nazionale, impegnata in Nations League nonostante la mancata partecipazione ai Mondiali. Tra i nomi chiamati dall’ex allenatore di Inter e Manchester City non figurava quello di Lorenzo Insigne. Non per scelta tecnica, bensì per un grave lutto familiare.

FOTO: Getty – Insigne Toronto

Purtroppo la moglie del Magnifico, Genny Darone, ha perso il terzo figlio della famiglia Insigne dopo Carmine e Christian: era in dolce attesa da sei mesi. La tragica notizia, in un primo momento non divulgata per il dovuto rispetto della privacy e del dolore della famiglia, è stata ora resa nota dal Corriere della Sera.