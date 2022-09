Rangers-Napoli in chiaro su Canale 5? Arriva il comunicato di Mediaset

Con lo slittamento di Rangers-Napoli a mercoledì 14 settembre è nato il forte dubbio che Canale 5 non riuscisse a trasmettere il match previsto per il giorno prima secondo gli accordi. I tifosi azzurri, già privati della trasferta in Scozia, hanno avuto paura di non poter seguire nemmeno il match in chiaro, così come previsto da calendario.

Napoli (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Nuovi accordi in vista: la partita sarà visibile in chiaro

Il rinvio della partita di 24 ore, però, non ha creato nessun problema alle emittenti che hanno lavorato per concedere a tutti la visione del match come da accordi originali. In mattinata, infatti, è arrivata l’ufficialità che la partita di Champions League tra Rangers e Napoli potrà essere seguita in chiaro su Canale 5 Mediaset. L’appuntamento è quindi fissato per mercoledì 14 settembre alle 21.00 per la seconda sfida di Champions per il Napoli. La partita sarà ovviamente trasmessa anche su Sky Sport, ma i canali non sono stati ancora annunciati, visto il rinvio del match.