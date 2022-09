Home » News Calcio Napoli » Monza, Petagna spedito in tribuna per punizione: svelata la motivazione

Il Monza oggi pomeriggio affronta una sfida particolarmente delicata contro il Lecce, dal sapore già di scontro salvezza. La squadra di Berlusconi e Galliani nelle prime 5 partite non ha raccolto neanche un punto, non riuscendo al momento a reggere il salto di categoria.

I lombardi si trovano all’ultimo posto in classifica con zero punti e, secondo alcuni rumors, la panchina di Giovanni Stroppa starebbe iniziando a traballare, sebbene per ora non siano giunte comunicazioni in tal senso da parte della società.

FOTO: Getty – Petagna Monza

Uno degli acquisti più importanti per la neopromossa è stato senza dubbio Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli, che però è sorprendentemente stato mandato in tribuna dallo stesso Stroppa.

Una scelta per certi versi clamorosa, dato che l’ex centravanti azzurro era stato regolarmente convocato per il match contro il Lecce. In base a quanto raccontato da DAZN, alla base di questa scelta ci sarebbe la forma fisica di Petagna, ritenuta non all’altezza dal suo tecnico.