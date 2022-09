Verso Glasgow Rangers-Napoli, l’arbitro sarà spagnolo: la sestina completa

Non c’è respiro per il Napoli: a causa di un calendario rimodulato in virtù dei Mondiali in Qatar, gli azzurri martedì scenderanno nuovamente in campo.

La squadra di Spalletti affronterà i Glasgow Rangers per la seconda giornata di Champions League. Il debutto dei partenopei è stato spettacolare, una partita che rimarrà a lungo nella storia e nei cuori dei tifosi azzurri. Il Napoli ha trionfato per 4-1 contro il Liverpool di Klopp. Partita senza appello, dominata per novanta minuti che poteva finire anche con un risultato più largo.

FOTO: Getty – Antonio Mateu Lahoz

Il Napoli ora si sta preparando per il secondo match del Girone A. La voglia di proseguire al meglio il cammino europeo e tanta e l’attesa sta per finire. Nel frattempo, la UEFA ha diramato la sestina completa che arbitrerà il match europeo degli azzurri. Anche il secondo match del Napoli sarà diretto da uno spagnolo: Antonio Mateu Lahoz.

Di seguito la sestina completa:

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Assistenti: Pau Cebriàn Devìs, Roberto del Palomar

Var: Marco Fritz

Assistente Var: Bastian Dankert

Quarto uomo: José Luis Munuera