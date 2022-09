Errore di Musso, Gasperini si accoda a Spalletti: cos’ha detto sul ruolo del portiere

Il primato in solitaria dell’Atalanta è durato appena una giornata. Fermati sull’1-1 da un’ottima Cremonese, infatti, i bergamaschi salgono a 14 punti, rimanendo sì in vetta, ma in compagnia di Milan e Napoli.

Nei nerazzurri, tuttavia, c’è chi non sembra essere così disteso. Gian Piero Gasperini, infatti, ai microfoni di Sky Sport, nel post partita si è sfogato contro due suoi giocatori: Luis Muriel e Juan Musso.

FOTO: Getty – Musso Atalanta

L’attaccante colombiano non è parso troppo contento della sostituzione, mentre al portiere è stato imputato il fatto di non essere sufficientemente bravo con i piedi. Le dichiarazioni su quest’ultimo argomento, riportate di seguito, ricordano quanto affermato in estate da Spalletti, anch’egli convinto che, in futuro, sarà determinante per il portiere saper giocare bene con i piedi.

Musso? Il suo problema principale è il gioco coi piedi, ha dimostrato di essere un ottimo portiere nelle uscite, anche in quelle alte, ma questa incertezza nel gioco coi piedi gli ha creato anche insicurezze sui tiri. Sta lavorando molto per migliorare questa fase che per molte squadre è diventata determinante per il gioco del calcio“.