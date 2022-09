Infortunio Osimhen, c’è il comunicato del Napoli: accadrà domani

Il Napoli è tornato subito in campo dopo la bellissima vittoria di ieri sera per 4-1 contro il Liverpool vicecampione d’Europa: questa mattina, la squadra si è allenata a Castel Volturno per preparare il match di sabato contro lo Spezia. La partita di ieri sera è stata magica e tutti i giocatori hanno disputato una gara sensazionale, ma c’è stata una nota negativa: Victor Osimhen, già non al 100%, è uscito sul finire del primo tempo a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra.

Infortunio Osimhen (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

L’attaccante nigeriano, secondo quanto detto da Luciano Spalletti in conferenza stampa, resterà fermo per un po’. Quest’oggi, il Napoli, attraverso il report allenamento, ha comunicato le novità sulle sue condizioni: il bomber azzurro ha svolto terapie e domani effettuerà gli esami diagnostici.

Sarà praticamente impossibile vederlo in campo contro lo Spezia per il match del Maradona di sabato e sarà difficile un suo recupero anche per il match di Champions League contro il Rangers di martedì prossimo. La speranza è di rivederlo tra i convocati per il big match contro il Milan di domenica 18 settembre, ultima gara prima della sosta per le nazionali.

Questo il report allenamento:

“La squadra si è divisa in due gruppi: chi è andato in campo ieri ha svolto lavoro rigenerante mentre il resto del gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e lavoro di agilità ha svolto partita a campo ridotto.

Osimhen ha svolto terapie e nella giornata di domani effettuerà gli esami diagnostici. Per Demme terapie e lavoro personalizzato in campo”.