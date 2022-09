NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE

PRIMO TEMPO

Squadre in campo per il riscaldamento. L’inizio del match è previsto per le ore 14.

NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE, FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-4-2-1): Turi; Pontillo, Nosegbe, D’Avino; Di Dona, Iaccarini, Gioielli, Giannini; De Pasquale, Russo; Pesce.

A disposizione: Boffelli, Barba, Lamine, Acampa, Lettera, Spavone, Marranzino. Allenatore: Frustalupi.

LIVERPOOL (3-5-2): Davies; Mabaya, Quansah, Chambers; Diak, Jonas, Corness, McConnell, Kone Doherty; Frauendorf, Cannonier.

A disposizione: Hewitson, Koumas, Onanuga, Mcloughlin-Miles, Young, Osborne, Pennington. Allenatore: Lewtas.

NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE

Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Liverpool, prima giornata della fase a gironi della Youth League. Gli azzurrini ritornato a giocare questa competizione tre anni dopo l’ultima volta. In quell’occasione i partenopei pareggiarono per 0-0 contro il Genk.

Anche le sfide in Youth League non sono una novità tra Napoli e Liverpool, visto che si sono già affrontate due volte: al tempo gli azzurrini giocavano le proprie partite in casa allo stadio Ianniello di Frattamaggiore e pareggiarono entrambe le sfide per 1-1. A Liverpool, invece, il Napoli ha subito sonore sconfitte (5-0 e 7-0, ndr).

YOUTH LEAGUE, REGOLAMENTO CALCIATORI

Il regolamento della competizione prevede l’utilizzo di calciatori 20 calciatori, di cui 14 che abbiano almeno due anni di militanza nel club. Stesso discorso per i fuoriquota classe 2003: per essere convocati devono avere almeno due anni di militanza in squadra. Motivo per cui Obaretin e Sahli non potranno essere utilizzati in Youth League.

Anche il neo acquisto Leonardo Rossi, a causa del regolamento che premia i prodotti cresciuti nel proprio settore giovanile, non figura nella lista dei convocati di mister Frustalupi.

Dal nostro inviato allo stadio “Arena Piccolo” di Cercola: Pasquale Giacometti.