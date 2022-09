Klopp: “Dovremo farlo per battere il Napoli. Loro devono puntare su un calciatore”

Alla vigilia di Napoli-Liverpool ha parlato in conferenza stampa Jürgen Klopp, allenatore dei Reds. Di seguito, quanto evidenziato:

“Sulle condizioni di Thiago Alcantara e Jordan Henderson “Thiago ha ripreso ad allenarsi già oggi è il secondo giorno e teoricamente è pronto, per quale minutaggio non saprei. Per Henderson stiamo aspettando l’esito dell’ecografia, dovrebbe tornare dopo la sosta“.

Su Arthur ha poi aggiunto: “Potrebbe essere una chance in più per lui giocare la champions. Arthur ha bisogno di giocare, subito si è allenato con noi. Può scendere in campo per un certo minutaggio non per tutta la partita. Dovrà ambientarsi e prestare attenzione alla condizione fisica. Con la Juventus non faceva un allenamento in gruppo da molto tempo“.

Ha parlato anche del ritorno a Napoli: “Se non sbaglio, qualche volta, quando ci siamo trovati con il Napoli nel girone siamo arrivati anche in finale. Tendo a fiorire più tardi, ho bisogno di più tempo. Dobbiamo giocare meglio rispetto alle partite precedenti anche perchè il Napoli è molto forte. Se avessi il fisico di Spalletti non sentirei il bisogno di indossare il cappellino. Si vede subito la sua mano, le sue squadre hanno un’identità ben chiara, è un grande allenatore”.

Poi, aggiunge: “Se avessi il fisico di Spalletti non sentirei il bisogno di indossare il cappellino. Si vede subito la sua mano, le sue squadre hanno un’identità ben chiara, è un grande allenatore”.

Su Jones e Carvalho: “Jones ha avuto un trauma alla tibia, il problema non è cosi grave ma non è stato in gradi di allenarsi. Carvalho ha avuto un risentimento, faceva fatica a camminare spero di riaverlo per il weekend”.

Poi, sul Napoli ha aggiunto: “Sono tutti giovani ma molto forti e competitivi, non sono sicuro, ma credo che qualche tempo fa ci sia stato un po’ di nervosismo per le partenze di alcuni giocatori, ma ora se ho capito bene le cose si sono calmate e ne sono contento. Zielinski è rimasto lo stesso, si può costruire la squadra intorno a lui. Hanno intensità, hanno diversi approcci alla gara. Spalletti è rimasto sempre molto calmo in quella situazione di nervosismo, è perfetto per il Napoli”.

Trova Napoli pericolosa? Il vostro club sui social ha messo in guardia i tifosi sui pericoli in città, lei che idea ha?

“Credo che lei stia cercando dei titol, lei è di Napoli? Pensa sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo, io vengo protetto con la scorta, ho la sensazione che lei non sappia cosa chiedermi. Lei sa a cosa era riferito? C’è il rischio per gli scontri tra i tifosi, ma io non conosco la città, non ci vivo, non sono qui per darvi titoli, io vorrei solo andare in albergo e concentrarmi sulla partita. Voi non sapete cosa chiedermi”.