Il dolce ricordo di Maradona prima di Stoccarda-Napoli: “Avevamo perso in partenza”

Jürgen Klinsmann, ex attaccante tedesco di Stoccarda, Inter, Tottenham e Bayern Monaco e Tottenham tra le altre, è intervenuto ai microfoni della RAI, ricordando Diego Armando Maradona.

Klinsmann non è l’ultimo arrivato, avendo vinto un Mondiale con la Germania Ovest nel 1990, oltre agli Europei del 1996. A livello di traguardi personali, è arrivato secondo nella corsa al Pallone d’Oro del 1995: nulla, però, in confronto al miglior giocatore di tutti i tempi.

Napoli Maradona riscaldamento

Il tedesco, durante il suo intervento, ha ricordato con piacere uno dei suoi rivali di quell’epoca, tornando sulla sfida tra Stoccarda e Napoli, valida per il ritorno della finale della Coppa UEFA 1988-1989. Il 3-3 finale, unito al 2-1 dell’andata in favore degli azzurri, consacrò campioni Maradona e compagni. Il tedesco, in fondo, probabilmente era già consapevole di come sarebbe andata a finire.

Fu chiave un indizio, come da lui stesso raccontato: “Stoccarda-Napoli? Ci siamo accorti di aver perso già nel riscaldamento, quando Diego iniziò a palleggiare con quella musica di sottofondo“.