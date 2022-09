Tutti pazzi di Kvaratskhelia: “Ieri ha dipinto un Caravaggio”, poi la critica a Koulibaly

Il Napoli ha vinto una gran partita ieri contro la Lazio, trascinata dal suo fattore K. Kim e Kvaratskhelia, infatti, hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Zaccagni, e gli elogi verso il georgiano continuano ad arrivare da ogni lato. Nel corso di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, tutti sono intervenuti per elogiare il nuovo gioiello azzurro. Con Fabio Capello che ha avuto anche modo di muovere una critica a Kalidou Koulibaly.

Queste le parole di Capello: “Kvaratskhelia mi piace moltissimo. Un amico georgiano mi aveva detto che era fortissimo e che aveva potenzialità enormi. Vanno fatti tanti applausi al Napoli, che si è mosso in anticipo evitando che altri potessero prenderlo. Trovo che sia molto simile a Leao, sono due giocatori che dribblano benissimo, ma riescono a farlo con la testa alta. Hanno la qualità per capire quale compagno servire”.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli Lazio

Voglio poi commentare l’avvio di campionato di Koulibaly con il Chelsea. Lui al Napoli cantava e portava la croce, dirigeva, faceva tutto. In Inghilterra, invece, vanno ad un ritmo molto più veloce e, per questo motivo, va molto più in difficoltà“.

Pazzo di Kvaratskhelia anche Marco Bucciantini: “Il palo di Kvara è stato il momento che ha cambiato la partita, è stato scioccante. La palla ha assunto una violenza, una dinamica che sembrava un caravaggio. Si vedevano i muscoli e la nettezza di quella palla. Si pensa che il tipo di giocatore per quel ruolo sia leggero, ma lui ha anche tanta forza. La partita è stata emotivamente cambiata dopo quel palo, è stato un effetto artistico molto forte”.