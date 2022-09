Il Napoli espugna l’Olimpico grazie alle reti di Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia. Dopo aver perso Koulibaly ed Insigne, cessioni dure da digerire considerando il minutaggio e l’importanza che entrambi i calciatori rivestivano sia in campo che nello spogliatoio, il Napoli riparte proprio dai loro sostituti.

Partenope nel loro destino, la maglia del Napoli come seconda pelle, sono proprio loro, un coreano e un georgiano, i punti cardine su cui sta nascendo il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti.

Foto: Getty

Kim e Kvaratskhelia, le stelle del nuovo Napoli

Arrivati in un ambiente quasi ostico, deluso per gli addii eccellenti, si sono messi subito a disposizione del tecnico e senza esitare, a suon di allenamenti, duro lavoro ed ottime prestazioni stanno conquistando sempre di più il cuore dei tifosi napoletani. Giunti con un compito tutt’altro che facile, sostituire chi ha fatto la storia recente del Napoli, non hanno lasciato spazio alle parole, hanno risposto sul campo, da sempre giudice supremo ed invalicabile.

Kim ha giocato tutti i minuti delle prime cinque giornate di campionato, ha dato “sicurezza” all’intero reparto e a tutti i compagni come sottolineato dallo stesso Spalletti, ha impreziosito le proprie prestazioni con due gol di testa da calcio d’angolo; imperioso. Ha mostrato personalità e carattere, duro e cattivo negli interventi, preciso nelle uscite e puntuale negli anticipi.

Kvaratskhelia con le sue giocate ha già realizzato la bellezza di quattro gol, tutti effettuati in modo diverso: destro, sinistro, testa nessuna differenza. Qualità e quantità le parole chiave di questo suo inizio azzurro, coadiuvate da un sano egoismo giovanile (è un 2001). Subito titolare, ha trasformato la tanta pressione in adrenalina, voglia di spaccare le partite, di essere decisivo.

Con la consapevolezza che c’è ancora da migliorare e con l’umiltà di mettersi a disposizione, Kim e Kvaratskhelia si sono già presi il Napoli. È un Napoli forza K!