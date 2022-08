Home » News Calcio Napoli » Possibilità Ronaldo al Napoli: resta aperto uno spiraglio per un motivo

Manca poco al gong finale che chiude ufficialmente questa intensa sessione di calciomercato. Il Napoli ha condotto fin qui un mercato significativo con pesanti operazioni sia in entrata che in uscita, ma altri colpi potrebbero arrivare in queste ultime ore. Uno dei nomi che sicuramente fa più chiacchierare intorno alla squadra di Aurelio De Laurentiis è quello di Cristiano Ronaldo.

L’attaccante portoghese vuole lasciare il Manchester United, non sentendosi più parte del progetto del club inglese e avendo il desiderio di giocare la Champions League. L’agente del numero 7, Jorge Mendes, lo ha proposto al Napoli con una complessa operazione che prevedeva la cessione di Victor Osimhen ai Red Devils per 130 milioni di euro.

FOTO: Getty Images, Ronaldo

Ronaldo-Napoli: contatti ancora aperti

L’edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra il Napoli e Ronaldo. Secondo quanto scritto dal quotidiano, il Manchester United, avendo puntato su Antony, non ha più bisogno di Osimhen e quindi Mendes è alla ricerca di un altro club che possa essere interessato al nigeriano.

Si alimenta così il pessimismo su questa trattativa che porterebbe Ronaldo all’ombra del Vesuvio, ma, sempre secondo Repubblica, da Castel Volturno si lascia aperto uno spiraglio, considerando che i contatti tra De Laurentiis e Mendes non si sono mai interrotti.