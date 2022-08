Home » News Calcio Napoli » Alex Meret: quanti palloni ha toccato in Fiorentina-Napoli? Il dato

L’attuale portiere del Napoli vive queste prime giornate di campionato sul filo del rasoio, non conoscendo ancora le sorti del suo futuro. Alex Meret, infatti, non ha ancora firmato il suo rinnovo con la squadra di Aurelio De Laurentiis, essendo in attesa della risoluzione della trattativa Keylor Navas. L’arrivo del portiere portoricano, ovviamente, porterebbe ad un inevitabile addio dell’italiano al Napoli.

Nel mentre Giuntoli lavora per sciogliere questa matassa e giungere ad una conclusione, Meret è partito sempre da titolare in queste prime gare in avvio di campionato. Il calciatore azzurro ha difeso la porta del Napoli, subendo soli due gol e vantando due porte inviolate nelle ultime gare. Nel corso del match di ieri sera tra Fiorentina e Napoli, terminato sul risultato finale di 0-0, il portiere del club partenopeo ha effettuato ben cinque parate, contro le due realizzate da Gollini.

FOTO: Getty Images, Meret e Osimhen

Fiorentina-Napoli: i passaggi effettuati

Una delle problematiche tecniche maggiori, che lo hanno portato più volte ad essere la seconda scelta di Spalletti nella stagione precedente, era la gestione con i piedi e la ripartenza dal basso, favorita dal tecnico. L’impostazione del gioco da dietro e il coinvolgimento del portiere in questa operazione è fondamentale per Luciano Spalletti e i piedi di David Ospina lo scorso anno fornivano maggiore sicurezza all’allenatore.

Nella gara di ieri contro i viola, Alex Meret ha effettuato 47 passaggi, con una percentuale di precisione del 91,5%. Una precisione nettamente superiore rispetto al portiere avversario (65,2%), anche per quanto riguarda i passaggi nella metà di campo avversaria: 66,7% di Meret, contro 21,4% di Gollini. Di questi 47 passaggi, inoltre, 16 sono stati passaggi lunghi, mentre 31 corti.

Anche nella partita contro il Monza della scorsa giornata, un buon dato fa sorridere il portiere del Napoli: 17 passaggi realizzati, di cui 4 lunghi e 13 corti, con una precisione del 100%. Gli unici gol subiti sono stati contro il Verona: nel corso della prima di campionato Meret ha eseguito una sola parata ed effettuato 18 passaggi (72,2% di precisione).

I numeri a confronto con gli altri portieri di Serie A

Tra le squadre di vertice (tutte a 7 punti) sono poche quelle che hanno subito meno gol del Napoli in questo avvio di campionato: solo Atalanta e Roma ne vantano solo uno, mentre Lazio e Torino sono al pari del Napoli ed il Milan di Pioli ne conta invece tre.

Il portiere rossonero Mike Maignan, con un alto numero di porte inviolate lo scorso anno, ha subito due gol in apertura di campionato con l’Udinese e uno nel match contro l’Atalanta. Nella partita della giornata appena conclusasi con il Bologna, nella quale non ha subito gol, il portiere ha realizzato 38 passaggi, con una percentuale di precisione del 65,8%.

A quota quattro gol subiti si colloca, invece, l’Inter di mister Inzaghi, un punto indietro rispetto al gruppetto d’alta classifica. Con il 3-1 inflitto dalla Lazio di Sarri, i nerazzurri hanno subito una battuta d’arresto venerdì sera. Nonostante la sconfitta, Samir Handanovic ha effettuato ben quattro parate e ha presentato una percentuale di precisione dei passaggi del 93,3%. Dato non positivo per il portiere, però, è quello che riguarda la precisione per i passaggi nella metà di campo avversaria: su soli 4 passaggi lunghi si parla di un 33,3%.

Ultimi numeri da riportare sono quelli relativi alla partita tra Juventus e Roma, conclusasi sull’1-1, grazie alle reti di Vlahovic e Abraham. 20 a 19 per numero di passaggi per Rui Patricio e Szczesny, con una precisione maggiore però del primo rispetto al secondo (84,2% contro 80%).