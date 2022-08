Fiorentina: annunciato Barak. Il centrocampista ‘avvisa’ il Napoli: “Voglio farlo già contro loro”

In questi minuti è arrivata anche l’ufficialità: Antonin Barak è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore è arrivato dall’Hellas Verona, dopo un lungo inseguimento di questi mesi anche da parte del Napoli.

Il club azzurro, infatti, lo aveva opzionato come possibile sostituto di uno tra Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, salvo poi ripiegare su altre scelte in seguito all’addio (prossimo) del centrocampista spagnolo, sempre più diretto verso il Paris Saint-Germain.

In vista della sfida di domenica proprio contro la squadra di Luciano Spalletti all’Artemio Franchi, in programma alle 20:45, il ceco ha dichiarato:

Antonin Barak (Photo by Michal Cizek / AFP) (Photo by MICHAL CIZEK/AFP via Getty Images)

“Sono veramente molto contento e orgoglioso di essere qui. E’ una grande opportunità per me, spero di poter dare tanto per questa squadra e voglio dimostrarlo in campo. Saluto tutti i tifosi viola, spero che possiamo vederci già domenica contro il Napoli e fare una grande partita”.

Possibile che il tecnico Vincenzo Italiano possa optare per un impiego a partita in corso, considerando il fatto che il ragazzo sia arrivato a Firenze soltanto a poche ore dalla sfida contro i partenopei.