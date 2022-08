Come raggiungere Liverpool: le soluzioni più comode ed economiche

COME RAGGIUNGERE LIVERPOOL – Ancora una volta il Napoli incontra il Liverpool ai gironi di Champions League. Si dice Liverpool e si pensa alla squadra di calcio ed, in particolare, ai Beatles. Non è solo questo. La città inglese è ricca di cose da fare e da vedere, sia per giovani che per gli adulti!

COME RAGGIUNGERE LIVERPOOL IN AEREO

Il modo più semplice per arrivare a Liverpool dall’Italia è prendere un aereo. Il prezzo del volo varia dai 60 ai 200 euro: prenotare con anticipo fa risparmiare, senza dubbio!

L’aeroporto John Lennon si trova a circa 15 km dal centro: una volta atterrati si può raggiungere la città con mezzi pubblici o con un taxi. Il servizio bus collega l’aeroporto alla stazione di Liverpool Sout Parkway in soli 10-15 minuti. La navetta Airlink 500, così come i bus 80A, 82A e 86A portano in centro città. I costi del singolo biglietto sono variabili, la navetta è più cara: il suo costo varia tra i £1.70 ai £2.80.

COME RAGGIUNGERE LIVERPOOL IN TRENO

Il treno è uno dei metodi forse più scomodi per raggiungere la città perchè si impiega all’incirca un giorno. Partenza dalla stazione di Milano Centrale direzione Londra. Una volta arrivati a Londra, si giunge a Liverpool. La compagnia più usata è Virgin Train.

COME RAGGIUNGERE LIVERPOOL IN AUTO

A Liverpool ci si può arrivare anche in auto. Da Milano si prende la A2 verso la Svizzera, direzione Basilea. A quel punto bisogna continuare sulla A35 e successivamente sulla A26 direzione Calais, uscita 42b. Poi ci si imbarca sul treno del tunnel sotto la Manica. Una volta giunti nel Regno Unito, bisogna prendere la M20 verso Londra e poi M25, M40 e M6 verso Liverpool.

COSA VEDERE A LIVERPOOL

L’animo amichevole e socievole degli abitanti di Liverpool, paragonati spesso ai napoletani, saprà conquistarvi da subito. Le quattro vie pedonali del centro storico, (Whitechapel, Paradise street, Lord street e Church street) sono d’obbligo per chi vuole vivere la città. Ricche di bar e negozi, rappresentano la vita cittadina di Liverpool.

La grande Cattedrale Anglicana è una delle chiese più belle al mondo è situata ad un’estremità di Hope Street. La cima della torre della chiesa gode di un bellissimo panorama sull’intera città. Altra tappa fondamentale è l’Albert Dock: il quartiere dei vecchi magazzini marittimi, oggi centro culturale patrimonio UNESO. Si trovano la Tate Gallery, il museo marittimo ed il museo dei Beatles. La Crosby Beach, St. George Hall, Matthew Street sono altri posti da visitare assolutamente! Non vi resta che prenotare un volo.

Per restare sempre aggiornato sul Calcio Napoli CLICCA QUI