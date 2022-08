Home » Copertina Calcio Napoli » LIVE – Sorteggi Champions League 2022/23: Napoli in attesa del proprio girone

LIVE SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – Ci siamo, è finalmente ai blocchi di partenza la Champions League 2022/23, con il sorteggio che decreterà oggi quali saranno gli otto gironi. Quattro le squadre italiane, con il Napoli che verrà sorteggiato in terza fascia. Il sorteggio partirà alle 18:00 e sarà visibile in chiaro su Canale 20, Sportmediaset.it e canale YouTube della UEFA (sorteggi trasmessi anche su Sky, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity). Di seguito riportiamo il live dei sorteggi di Champions League.

GRUPPO A: Ajax, Liverpool

Ajax, Liverpool GRUPPO B: Porto, Siviglia

Porto, Siviglia GRUPPO C: Bayern Monaco

Bayern Monaco GRUPPO D: Eintracht Francoforte, Tottenham

Eintracht Francoforte, Tottenham GRUPPO E: Milan

Milan GRUPPO F: Real Madrid, Lipsia

Real Madrid, Lipsia GRUPPO G: Manchester City, Siviglia

Manchester City, Siviglia GRUPPO H: PSG, Juventus

Le quattro fasce

Come detto in precedenza, il Napoli sarà in terza fascia: c’è il rischio di beccare un girone di ferro. Queste le quattro fasce.

Prima fascia: Bayern Monaco (Ger), Manchester City (Ing), Real Madrid (Spa), Paris Saint-Germain (Fra), Ajax (Ola), Porto (Portogallo), Eintracht Francoforte (Ger), MILAN (ITA).

Seconda fascia: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Barcellona (Spa), JUVENTUS (ITA), Atletico Madrid (Spa), Siviglia (Spa), Lipsia (Ger), Tottenham (Ing).

Terza fascia: Borussia Dortmund (Ger), Salisburgo (Aus), Shakhtar Donetsk (Ucr), INTER (ITA), NAPOLI (ITA), Sporting Lisbona (Por), Bayer Leverkusen (Ger), Benfica (Por).

Quarta fascia: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Celtic (Sco), Viktoria (Rep. Ceca), Maccabi (Isr), Rangers Glasgow (Sco), Copenaghen (Dan), Dinamo Zagabria (Cro).

Le date della competizione

La Champions League comincerà in netto anticipo quest’anno: a causa dei Mondiali in Qatar a novembre, la prima giornata della fase a gironi si disputerà nella prima settimana di settembre. I gironi, invece che a dicembre come di consueto, termineranno a inizio novembre, prima dell’inizio del Mondiale. Queste tutte le date.

25 agosto: sorteggio dei gironi

6-7 settembre: 1a giornata

13-14 settembre: 2a giornata

4-5 ottobre: 3a giornata

11-12 ottobre: 4a giornata

25-26 ottobre: 5a giornata

1-2 novembre: 6a giornata

7 novembre: sorteggio ottavi di finale

14-15 e 21-22 febbraio 2023: andata ottavi di finale

7-8 e 14-15 marzo 2023: ritorno ottavi di finale

17 marzo 2023: sorteggio quarti di finale e abbinamenti semifinali

9-10 maggio 2023: andata semifinali

16-17 maggio 2023: ritorno semifinali

10 giugno 2023: finale allo stadio Ataturk di Istanbul