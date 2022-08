Monza, Gytkjaer: “Napoli fortissimo, domenica lo faremo al Maradona!”

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Monza, Christian Gytkjaer, ha rilasciato una lunga intervista, soffermandosi in particolare sulla prossima sfida che vedrà protagonista la sua squadra contro il Napoli di Luciano Spalletti. Queste le dichiarazioni del calciatore danese in merito alla gara di campionato del Diego Armando Maradona in programma domenica 21 agosto alle 18:30:

Christian Gytkjaer (FOTO – Getty Images)

“Il Torino è una buona squadra, un gruppo consolidato e ci ha saputo mettere in difficoltà. Possiamo fare meglio. Contro i granata era la nostra prima in Serie A, avremmo certo preferito un altro risultato e per questo motivo lotteremo tutte le partite. Nella prossima gara affronteremo un cliente difficile come il Napoli, sarà una bella partita. La squadra di Spalletti è fortissima, hanno giocatori tecnici ma siamo felici di affrontare avversari così, questo è quello che sognavamo. Daremo tutto, vogliamo dire la nostra in ogni gara”

La sfida tra Napoli e Monza sarà la prima volta in Serie A, le due squadre si sono affrontate l’ultima volta nella stagione 1999-2000 nel campionato di Serie B: in quell’occasione la sfida finì 2-2.