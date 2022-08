Petagna avvisa il Napoli: “Succederà domenica”

Andrea Petagna, ex attaccante del Napoli, è da poco un nuovo giocatore del Monza e domenica incontrerà per la prima volta da avversario i suoi ex compagni.

L’attaccante è giunto in terra partenopea con il difficile ruolo di vice-Osimhen, tuttavia, proprio a causa dello scarso minutaggio, non è mai riuscito ad imporsi.

Andrea Petagna (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

In particolare, quest’oggi, il nuovo attaccante dei brianzoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, di seguito le sue parole:

Sulla sfida di domenica: “Per il Napoli sarà la prima al “Maradona”, sono sicuro che sarà una bella gara, ma sarà difficile perché loro sono una squadra dura da affrontare, hanno giocatori tecnici e hanno ottimi nuovi innesti. Se la prepariamo bene in settimana possiamo metterli in difficoltà”.

Sul suo trascorso al Napoli: “Tornare a Napoli è una bella sensazione, li ho vissuto due anni bellissimi, è stata una grande esperienza: ho ancora un ottimo rapporto con gli compagni, a Napoli sono migliorato tanto sotto molti aspetti. Ora sono a Monza e voglio essere protagonista qui. Ho 27 anni, sono nel pieno della mia maturità calcistica e qui potrò fare bene: darò tutto me stesso per aiutare la squadra a vincere”.