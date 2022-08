Home » News Calcio Napoli » Verso Napoli-Monza, Ounas non si allena: la notizia su Fabián Ruiz

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 18.30 per la seconda giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Zedadka, Ambrosino e Fabian hanno fatto personalizzato in campo. Ounas non ha svolto la sessione di allenamento per gastroenterite.

FONTE: SSC NAPOLI

Adam Ounas (Getty Images)

SSC Napoli, la situazione di Ounas

Quest’oggi Adam Ounas non ha preso parte alla seduta mattutina di allenamento all’SSC Konami Training Center per via di una gastroenterite.

Il futuro dell’esterno algerino resta ancora in bilico. L’avventura napoletana iniziata nell’estate del 2017 gli ha regalato poche gioie, senza contare i prestiti al Nizza, al Crotone e al Cagliari.

La sensazione è che il calciatore sia fuori dal progetto tecnico di Spalletti e che voglia cambiare aria. I partenopei vorrebbero intavolare una trattativa solo per una cessione a titolo definitivo, visto che il contratto di Ounas scade il 30 giugno 2023. Su di lui resta forte l’interesse della Sampdoria.