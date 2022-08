Criscitiello svela la data e le cifre di Raspadori al Napoli!

Sono giorni frenetici in casa Napoli. Dopo la splendida vittoria di ieri contro il Verona, Giuntoli è al lavoro per completare la rosa e garantire a Luciano Spalletti una squadra competitiva.

Questa mattina è arrivata la conferma su Ndombele; il centrocampista francese sarà un calciatore azzurro e arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il d.s. azzurro, però, non vuole fermarsi.

Mercato Napoli Giacomo Raspadori (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Giuntoli è pronto a chiudere per un altro giocatore, seguito per molto tempo dal Napoli e la cui trattativa sta diventando la telenovela dell’estate azzurra.

Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Dopo un lungo tira e molla con i neroverdi, la fumata bianca pare sempre più vicina.

Ad annunciarlo è il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, proprio attraverso il canale sportivo. Stando a quanto comunicato da Criscitiello, sono giorni decisivi per il trasferimento di Raspadori all’ombra del Vesuvio e la chiusura dell’affare potrebbe arrivare già giovedì.

Super Jack arriverà in azzurro per una cifra pari a 30 milioni più 5 di bonus.

Di seguito le parole del direttore di Sportitalia:

“Per quello che concerne la trattativa per Giacomo Raspadori, vi posso anticipare che giovedì sarà il giorno decisivo per il passaggio dell’attaccante alla corte di mister Luciano Spalletti. Vi posso svelare

già le cifre. I partenopei si assicureranno il calciatore della Nazionale di Roberto Mancini per trenta milioni di euro più altri cinque corrispondenti ai vari bonus”.