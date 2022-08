Ndombele arriva al Napoli: svelata la data della prima convocazione

Non ci si ferma mai in casa Napoli con il calciomercato: ci sono ancora tante questioni aperte e da definire sia in entrata sia in uscita. Ad esempio chi potrebbe lasciare la squadra azzurra già in questa sessione di mercato è Fabian Ruiz, in ottica PSG già da settimane. Ma il presidente De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato, ed è già pronto a rimpiazzarlo con Tanguy Ndombele.

(Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Venerato: “Questa la data della prima convocazione”

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Ciro Venerato della RAI, l’operazione sembrerebbe essere virtualmente chiusa: Ndombele sarà un nuovo giocatore del Napoli per la prossima stagione. Sono pronte mail e scambio di documenti: 500mila euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Lo stipendio del giocatore dovrebbe essere pari a 6 milioni di euro, divisi in 2,5 milioni e altri 500mila di bonus pagati da De Laurentiis ed i restanti 3 dal Tottenham. La prima convocazione dovrebbe già avvenire nella terza giornata in trasferta a Firenze, salvo sorprese e ovviamente con la cessione di Fabian.

Alessio Landolfi