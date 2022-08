Home » News Calcio Napoli » Verona-Napoli, emergenza in difesa per Cioffi: la situazione

Manca sempre meno al debutto stagionale del Napoli. I ragazzi di Luciano Spalletti scenderanno in campo domani, alle ore 18:30, contro il Verona.

Gli azzurri vogliono portare a casa i primi tre punti di questa Serie A e sembrano molto motivati in vista del match di domani.

Adrien Tameze, Hellas Verona (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

In casa Verona, c’è un po’ di preoccupazione per quanto riguarda il reparto difensivo. Le quattro reti subite dal Bari in Coppa Italia non sono certamente un segnale positivo, ma ciò che potrebbe pesare contro il Napoli è l’assenza di un giocatore fondamentale per i meccanismi difensivi degli scaligeri.

Gabriele Cioffi, allenatore gialloblu, dovrà fare a meno di Federico Ceccherini, che deve scontare una squalifica rimediata nello scorso campionato e quindi sta valutando le diverse alternative.

Ceccherini out: le possibili soluzioni di Cioffi

Secondo quanto afferma l’edizione online della Gazzetta dello Sport, prende quota l’idea di abbassare Adrien Tameze sulla linea dei difensori. Il centrocampista camerunese ha già interpretato, con ottimi risultati, il ruolo di “terzo” sulla linea arretrata.

Oltre al centrocampista classe ’94, Cioffi potrebbe decidere di inserire uno tra Giacomo Magnani, Diego Coppola e Bruno Amione. Gli altri due centrali, certi della maglia da titolare, saranno Gunter e Dawidowicz.